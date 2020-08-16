العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي البلاد - فيديو + صور

أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد، بأن صدامات وقعت بين القوات الأمنية ومحتجين في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال مراسل RT، إن "المحتجين تظاهروا للمطالبة بكشف قتلة النشطاء والمتظاهرين في المحافظة، وبعد اقترابهم من منزل المحافظ حدثت الصدامات".

وأضاف، أن المحتجين قطعوا بعض شوارع المحافظة وما زالت الصدامات مستمرة حتى اللحظة.

وتأتي الأحداث الأخيرة، على خلفية مقتل الناشط في الاحتجاجات بالمحافظة تحسين أسامة على يد مسلحين مجهولين الجمعة الماضي.

المصدر: RT