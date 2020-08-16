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العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي البلاد - فيديو + صور

أخبار العالم العربي

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أفاد مراسلنا في العراق اليوم الأحد، بأن صدامات وقعت بين القوات الأمنية ومحتجين في محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال مراسل RT، إن "المحتجين تظاهروا للمطالبة بكشف قتلة النشطاء والمتظاهرين في المحافظة، وبعد اقترابهم من منزل المحافظ حدثت الصدامات".

العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي البلاد - فيديو + صور

العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي البلاد - فيديو + صور

وأضاف، أن المحتجين قطعوا بعض شوارع المحافظة وما زالت الصدامات مستمرة حتى اللحظة.

العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي البلاد - فيديو + صور
العراق.. صدامات بين محتجين والقوات الأمنية في محافظة البصرة جنوبي البلاد - فيديو + صور

وتأتي الأحداث الأخيرة، على خلفية مقتل الناشط في الاحتجاجات بالمحافظة تحسين أسامة على يد مسلحين مجهولين الجمعة الماضي.

المصدر: RT

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