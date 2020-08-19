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العراق.. اغتيال ناشطة في محافظة البصرة جنوبي البلاد - صور

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العراق.. اغتيال ناشطة في محافظة البصرة جنوبي البلاد - صور
Alaa Al-Marjani
الاحتجاجات في البصرة - أرشيف
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أفاد مراسلنا في العراق، اليوم الأربعاء، بأن ناشطة في الاحتجاجات العراقية اغتليت بمحافظة البصرة جنوبي البلاد.

وقال مراسل RT، إن "مسلحين مجهولين اغتالوا الناشطة ريهام يعقوب، بعدما اعترضوا سيارتها في حي الرضا بمحافظة البصرة".

العراق.. اغتيال ناشطة في محافظة البصرة جنوبي البلاد - صور
العراق.. اغتيال ناشطة في محافظة البصرة جنوبي البلاد - صور

وريهام يعقوب هي إحدى الناشطات في الاحتجاجات العراقية، ونظمت فعاليات نسوية رياضية، كما تدير مركزا رياضيا في المحافظة.

العراق.. اغتيال ناشطة في محافظة البصرة جنوبي البلاد - صور

وشهدت محافظة البصرة يوم الجمعة الماضي، اغتيال الناشط تحسين أسامة ويوم أمس نجا عدد من النشطاء من محاولة اغتيال أخرى.

المصدر: RT

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