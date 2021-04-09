آل ثاني وبلينكن يبحثان العراق وإيران وأفغانستان

بحث وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في اتصال هاتفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، آخر تطورات المنطقة وركزا على الوضع في العراق وإيران وأفغانستان.

وأشار بيان صدر عن الخارجية القطرية إلى أن "الوزيرين استعراضا خلال الاتصال علاقات التعاون الثنائي بين البلدين، بالإضافة إلى آخر تطورات المنطقة لا سيما في العراق وأفغانستان وإيران".

وأضاف البيان أن وزير الخارجية القطري، أعرب عن شكر بلاده للولايات المتحدة على استئناف المساعدات الاقتصادية والتنموية والإنسانية للشعب الفلسطيني.

نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكيhttps://t.co/0ApwFYkxaa#وزارة_الخارجية_قطرpic.twitter.com/GmvmDB6R0Q — وزارة الخارجية - قطر (@MofaQatar_AR) April 9, 2021

المصدر: "الشرق"