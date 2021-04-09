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عباس يستجيب لمناشدة علاج الأسير المحرر الشحاتيت

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عباس يستجيب لمناشدة علاج الأسير المحرر الشحاتيت
Reuters
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استجاب الرئيس الفلسطيني محمود عباس لمناشدة علاج الأسير المحرر منصور الشحاتيت، ووجه وزارة الصحة بتوفير العلاج اللازم له بشكل فوري.

ويعاني الأسير المحرر الشحاتيت من أمراض نفسية وعصبية، حيث تعرض خلال اعتقاله للتعذيب الشديد والعزل الانفرادي لفترات طويلة، ما أدى إلى إصابته بحالة من فقدان الذاكرة منعته من التعرف على والدته وعدد كبير من ذويه وإخوانه، في مشهد أبكى جميع من كانوا في استقباله.

وكانت السلطات الإسرائيلية أفرجت أمس الخميس عن الشحاتيت وهو من بلدة دورا بمحافظة الخليل، بعد قضائه 17 عاما في السجون الإسرائيلية.

عباس يستجيب لمناشدة علاج الأسير المحرر الشحاتيت
RT
الأسير المحرر منصور الشحاتيت

المصدر: RT

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