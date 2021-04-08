وزير الخارجية الأمريكي يؤكد تضامن بلاده التام مع الأردن بقيادة ملكها

أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، تضامن الولايات المتحدة التام مع الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وأشار بلينكن إلى "الشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين"، مشددا على "الدور القيادي للملك عبد الله الثاني في تعزيز الأمن والاستقرار".

جلالة الملك عبدالله الثاني يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي أكد تضامن الولايات المتحدة الأمريكية التام مع #الأردن، بقيادة جلالته، والشراكة الاستراتيجية القوية التي تجمع البلدين 🇯🇴🇺🇸 — RHC (@RHCJO) April 8, 2021



وتلقى العاهل الأردني اتصالا هاتفيا مساء أمس الأربعاء من الرئيس الأمريكي جو بايدن شدد فيه على "دعم الولايات المتحدة للأردن والملك".

وقال بايدن: "اتصلت بالملك عبد الله الثاني وأؤكد له أن لديه صديقا في أمريكا"، مشددا على أنه "ليس قلقا من الأوضاع في الأردن".

وأعلن الملك عبد الله الثاني مؤخرا أن "الفتنة وئدت" في البلاد بعد خلاف مع أخيه غير الشقيق ولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، الذي لا يزال في منزله مع عائلته، وشدد على أن المملكة الآن "مستقرة وآمنة".

المصدر: RT + "قناة المملكة"