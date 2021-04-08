بعد ارتفاع إصابات كورونا.. وزير الداخلية السعودي يوجه رسالة للمواطنين

طالب وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف أفراد المجتمع باستشعار المسؤولية، بعد ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد.

وقال في تغريدة على موقع "تويتر": "الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كليا على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده".

وختم بقوله: "واجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه".

الجهود التي تبذل للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) من خلال مشاركة الجهات المعنية، تعتمد كلياً على استشعار المجتمع للمسؤولية الكبرى بين أفراده، وواجبنا تجاه وطننا الالتزام بالإجراءات الاحترازية، حمى الله بلادنا ومواطنيها والمقيمين على أرضها من كل مكروه. — عبدالعزيز بن سعود بن نايف Abdulaziz bin Saud (@AbdulazizSNA) April 8, 2021

وأعلنت وزارة الصحة السعودية يوم الخميس تسجيل 902 إصابة جديدة بكورونا، في أعلى حصيلة لانتشار الفيروس منذ أغسطس 2020، حيث وصل إجمالي الحالات في البلاد إلى 395 ألفا و854 حالة، بينها 7468 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وقالت الصحة السعودية إن أكثر من 44 في المائة من الإصابات الجديدة سجلت في منطقة الرياض بـ402 حالة، تلتها مكة المكرمة بـ163 حالة والشرقية 155 حالة في ما يعتبر أعلى حصيلة إصابات منذ 9 أشهر.

وارتفعت حالات الشفاء في المملكة لتصل إلى 381 ألفا و658 حالة، بعد تعافي 469 حالة، أما حالات الوفاة فقد ارتفعت إلى 6728 وفاة بعد تسجيل 9 حالات خلال الـ24 ساعة الماضية.

المصدر: RT