مصر ستنتج ما يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاح "سينوفاك" الصيني سنويا

أعلنت وزيرة الصحة المصرية هالة زايد أن مصر اتفقت مع شركة "سينوفاك" الصينية على تصنيع لقاحها للوقاية من مرض كوفيد-19 مستهدفة إنتاج ما يصل إلى 60 مليون جرعة سنويا.

وقالت زايد إن مجلس الوزراء والرئاسة وافقا على اتفاقية للتصنيع المشترك لإنتاج اللقاحات التي سيتم توزيعها في مصر ودول إفريقية أخرى.

وأضافت أن إحدى منشآت التصنيع جاهزة لإنتاج 20 مليون جرعة سنويا، في حين يتم وضع اللمسات الأخيرة على منشأة أخرى لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 60 مليون جرعة.

وصرحت زايد بأن عدد جرعات "سينوفارم" التي يتم استلامها سيزيد قريبا حتى مليون جرعة.

ويمكن أن يعطي هذا الاتفاق دفعة قوية لجهود التطعيم في مصر التي حصلت حتى الآن على 1.5 مليون جرعة فيما يبلغ عدد سكانها 100 مليون نسمة.

وتسلمت مصر حتى الآن 854400 جرعة من لقاح شركة "أسترا زينيكا" علاوة على 650 ألف جرعة أخرى من اللقاح الصيني الذي طورته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية "سينوفارم".

وبدأت مصر في تطعيم الأطقم والكوادر الطبية على خطوط المواجهة مع مرض كوفيد-19 في 24 يناير، ووسعت نطاق التطعيم في الرابع من مارس ليشمل كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

المصدر: رويترز