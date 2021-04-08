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ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية (صور)

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ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية (صور)
Reuters
كيسًا من حبوب الميثامفيتامين، أرشيف
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أحبطت السلطات الماليزية عملية تهريب 3,862,216 من أقراص الأمفيتامين المخدرة كانت مخبأة داخل شحنة قواعد أرضية من الألومنيوم خاصة بالأبواب وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في السعودية.

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وفي تصريح لمدير إدارة التحقيقات في جرائم المخدرات في رئاسة الشرطة الماليزية "بوكيت أمان" رازار الدين حسين، في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، قال: إن المخدرات تم ضبطها يوم الاثنين في الميناء الغربي.

وأضاف أنه لم يتم إجراء أي اعتقالات، لكونها متجهة إلى دولة أخرى.

ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية (صور)

وقال: "إن نجاح هذه العملية هو نتيجة للتعاون مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية، والذي ساعد في تحديد هوية السفينة والحاوية، عندما رست الأحد الماضي في الميناء".

ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية (صور)

وأشادت السلطات الماليزية بالتعاون الدولي مع وزارة الداخلية ممثلة بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة في المساهمة في إحباط هذه العملية، ومتابعة نشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن إنتاج وتهريب المواد المخدرة عبر الحدود الدولية".

ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية (صور)
ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية (صور)
ماليزيا تحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات بالتعاون مع السعودية (صور)

المصدر: سبق

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