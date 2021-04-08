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الجامعة العربية تعلن استعدادها لمساعدة الأفرقاء اللبنانيين

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الجامعة العربية تعلن استعدادها لمساعدة الأفرقاء اللبنانيين
Reuters
اجتماع لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة، أرشيف
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أشار الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي، لاستعداد الجامعة للمساعدة في الاتصالات بين الأفرقاء اللبنانيين، معتبرا أنه لا حل للأزمة الاقتصادية في لبنان دون حل سياسي.

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وذكر زكي أنه عرض على رئيس الجمهورية اللبناني ميشال عون "استعداد الأمين العام لجامعة الدول العربية للمساعدة في الاتصالات بين الأفرقاء الرئيسيين"،

وقال زكي: "إذا كان الأمر يتطلب أن يكون سقف الجامعة هو المطلوب من الجميع، نحن حاضرون لذلك".

ولفت زكي إلى أن "الوضع في لبنان متأزم وهناك أزمتان سياسية واقتصادية، ولا يمكن حل الأزمة الاقتصادية من دون إيجاد مخرج للأزمة السياسية في لبنان".

يأتي ذلك، عقب زيارة وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء إلى لبنان، مؤكدا أن القاهرة مستمرة ببذل كل الجهود للتواصل مع جميع الجهات اللبنانية للخروج من الأزمة الراهنة في لبنان.

المصدر: RT

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