فلسطين ترحب باستئناف الدعم الأمريكي وإسرائيل تضع شروطا

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول فلسطيني قوله إن استئناف الدعم الأمريكي "بداية جيدة"، معربا عن أمله في أن يستمر خلال الأشهر القادمة "ليعود إلى سابق عهده".

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في المقابل، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إن استئناف التمويل الأمريكي لوكالة "أونروا" يجب أن يتم ضمن تغييرات في الوكالة التابعة للأمم المتحدة.

وكان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، قال اليوم الأربعاء إن واشنطن ستقدم أكثر من 150 مليون دولار لمساعدة الفلسطينيين.

وجاء إعلان بلينكن بعد أن قال أشخاص مطلعون اليوم الأربعاء إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تعتزم تقديم مساعدات أمريكية قيمتها 235 مليون دولار على الأقل للفلسطينيين، لتستأنف بذلك تقديم جزء من المساعدات التي حجبها الرئيس السابق دونالد ترامب.

وبحسب إخطار أرسلته إدارة بايدن عبر البريد الإلكتروني لمكاتب الكونغرس، تدعو الخطة إلى تقديم 150 مليون دولار من خلال وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" التابعة للأمم المتحدة و75 مليون دولار كدعم اقتصادي أمريكي وعشرة ملايين دولار في صورة تمويل للتنمية.

وكانت الإدارة الأمريكية الجديدة قد تعهدت في السابق باستئناف تقديم مساعدات بمئات الملايين من الدولارات، والعمل على إعادة فتح البعثة الدبلوماسية الفلسطينية في واشنطن.

المصدر: "رويترز"