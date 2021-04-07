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القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي بـ 18 مليون دولار (صور)

أخبار العالم العربي

القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي بـ 18 مليون دولار (صور)
RT
القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي
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أعلن اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اليوم الأربعاء، تسلم بغداد معدات من التحالف الدولي بقيمة 18 مليون دولار.

وقال المسؤول العسكري، في بيان صحفي، إن "وزارة الداخلية تسلمت معدات عسكرية من التحالف الدولي تقدر قيمتها بأكثر من 18 مليون دولار أمريكي".

القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي بـ 18 مليون دولار (صور)
RT
القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي
القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي بـ 18 مليون دولار (صور)
RT
القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي
القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي بـ 18 مليون دولار (صور)
RT
القوات العراقية تتسلم معدات من التحالف الدولي

وأضاف أن "عملية التسليم كانت في قاعدة عين الأسد الجوية بمحافظة الأنبار، وشملت أكثر من 1250 قطعة سلاح، و81 مركبة ذات دفع رباعي متعددة الأغراض".

المصدر: RT

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