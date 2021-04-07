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لبنان.. اجتماع حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا

أخبار العالم العربي

لبنان.. اجتماع حول مسألة ترسيم الحدود البحرية مع سوريا
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عقدت وزيرة الدفاع اللبنانية اليوم الأربعاء اجتماعا في إطار متابعة المستجدات المتعلقة بالمياه الإقليمية اللبنانية وترسيم الحدود البحرية الشمالية مع سوريا.

وعقد الاجتماع في وزارة الدفاع، ضم نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر وعدد من الوزراء، تخلله عرض للمواقف والثوابت اللبنانية، وتم التوافق على ضرورة حصول السلطات اللبنانية على المستندات الرسمية التي يتم تداولها في الإعلام عبر الطرق الرسمية كي يبنى عليها الموقف اللبناني، وذلك من دون أي تفريط بحقوق لبنان بحدوده ومياهه وثرواته الطبيعية.

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ويأتي ذلك تمهيدا لبناء آلية تخاطب مع السلطات السورية للتأكيد على الموقف اللبناني الذي سبق أن أبلغه لبنان للسلطات السورية مرارا منذ العام 2010، كما تم إيداعه لدى الأمم المتحدة.

المصدر: الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام

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