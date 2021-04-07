 
مباشر
عاجل
كلمة مرتقبة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني على خلفية التطورات الأخيرة في المملكة

مصر.. المحكمة تصدر حكما ضد محمد رمضان في قضية الطيار المفصول وتغرمه ملايين الجنيهات

أخبار العالم العربي

مصر.. المحكمة تصدر حكما ضد محمد رمضان في قضية الطيار المفصول وتغرمه ملايين الجنيهات
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q4qm

أصدرت المحكمة الاقتصادية في مصر حكمها في قضية الطيار أشرف أبو اليسر، والتي يطالب فيها الفنان محمد رمضان بتعويضه بـ25 مليون جنيه

إقرأ المزيد
مصر.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على حكم حبس الفنان محمد رمضان
مصر.. أول تعليق من الطيار أشرف أبو اليسر على حكم حبس الفنان محمد رمضان

وألزمت المحكمة الفنان محمد رمضان، بدفع تعويض قدره 6 ملايين جنيه للطيار أشرف أبو اليسر.

وذكرت الدعوى أن الفنان محمد رمضان استغل صورة الطيار في الترويج لنفسه بنشر فيديو كليب لأغنية جديدة له أسماها "مش بتفتش في المطار"، مستغلا صورة أبو اليسر في مشهد استعراضي أثناء قيادة الطائرة، ما أدى إلى إلحاق الأضرار الجسيمة المالية والأدبية به.

يذكر أن هيئة الطيران المدني، وقعت عقوبة على الطيار أشرف أبو اليسر بسحب رخصته مدى الحياة لانتهاكه معايير السلامة أثناء الطيران، بالإضافة إلى سحب رخصة مساعده لمدة عام.

المصدر: الوطن

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا