غانتس بعد الهجوم على سفينة إيرانية: إسرائيل ستواصل التصرف

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس عن تصميم تل أبيب على حماية مصالحه الأمنية، بعد أنباء عن وقوف الدولة العبرية وراء الهجوم الذي استهدف سفينة "سافيز" الإيرانية في البحر الأحمر.

وردا على سؤال من القناة الـ12 الإسرائيلية عن التقرير الذي أفادت فيه صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكي بأن تل أبيب أبلغت واشنطن بتنفيذها الهجوم، قال غانتس، خلال زيارة إلى بطارية لمنظومة القبة الحديدية اليوم الأربعاء، إن إسرائيل ستواصل التصرف أينما سيطلب منها ذلك.

وقال الوزير: "يتعين على دولة إسرائيل الاستمرار في الدفاع عن نفسها، ولا نخفض مستوى التأهب في أي لحظة، وسنواصل التصرف أينما سنواجه مشكلة عملياتية أو حاجة عملياتية".

وامتنع غانتس عن الاعتراف مباشرة بوقوف إسرائيل وراء الهجوم على السفينة الإيرانية، موضحا أنه لا يقصد في تصريحه أي خطوات محددة تتخذها الدولة العبرية.

وحذر وزير الدفاع من أن المنظومة الدفاعية وحدها لا تكفي لحماية إسرائيل من التهديدات التي تواجهها، مضيفا: "علينا أيضا تنفيذ عمليات هجومية، وسننفذها بشكل صحيح".

المصدر: القناة الـ12 الإسرائيلية