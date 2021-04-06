السيسي: بعض الأطراف تصر على استغلال الأنهار الدولية بشكل غير مدروس

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، إن هناك أطرافا تصر على إقامة مشروعات عملاقة لاستغلال الأنهار الدولية بشكل "غير مدروس".

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وأضاف أن هذه الأطراف "لا تراعي أهمية الحفاظ على سلامة واستدامة الموارد المائية، والتحدي العالمي المشترك الذي يمثله تغير المناخ وتداعياته."

وجاءت تصريحات السيسي خلال مشاركته في اجتماع عبر الفيديو نظمه بنك التنمية الإفريقي بالتعاون مع المركز العالمي للتكيف، وبمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية.

كما تأتي تصريحات السيسي تزامنا مع إعلان وزارة الخارجية المصرية أن المفاوضات التي عقدت في كينشاسا حول سد النهضة لم تحقق تقدما ولم تفض لاتفاق حول إعادة إطلاق المفاوضات.

وكانت الخارجية المصرية أشارت إلى أن إثيوبيا رفضت المقترح الذي قدمه السودان وأيدته مصر بتشكيل رباعية دولية تقودها جمهورية الكونغو الديمقراطية، التي ترأس الاتحاد الإفريقي للتوسط بين الدول الثلاث.

وأوضحت أن إثيوبيا رفضت أيضا خلال الاجتماع كافة المقترحات والبدائل الأخرى التي طرحتها مصر وأيدتها السودان، من أجل تطوير العملية التفاوضية لتمكين الدول والأطراف المشاركة في المفاوضات كمراقبين من الإنخراط بنشاط في المباحثات، والمشاركة في تسيير المفاوضات، وطرح حلول للقضايا الفنية والقانونية الخلافية.

المصدر: RT