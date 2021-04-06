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مصر.. فيديو متداول يرصد لحظة الاعتداء بالضرب على فنان مشهور

أخبار العالم العربي

مصر.. فيديو متداول يرصد لحظة الاعتداء بالضرب على فنان مشهور
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نشرت وسائل إعلام مصرية فيديو للحظة تعرض الفنان ياسر فرج، للاعتداء بالضرب على يد شابين، إثر اصطدام سيارته بسيارتهما على الطريق الدائري، في محيط منطقة المعادي.

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يأتي ذلك بعدما، روى فرج، تفاصيل الواقعة في تصريحات إعلامية، قال فيها إنه جرى الاعتداء عليه من بلطجية أثناء تواجده بسيارته على الطريق الدائري في محيط منطقة المعادي، مؤكدا أنهم هم من صدموا سيارته.

وكتب الفنان المصري عبر حسابه على Facebook قائلا: "انا بقيت حاسس اني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته، موعود بالبلطجيه والحوادث، الحمد لله انها جت علي اد كدة".

وقال الطرف الثاني في الواقعة، دينا الرفاعي، صاحبة الـ 25 عاما، وزوجة أحد الشباب الذين اتهمهم الفنان ياسر فرج بضربه: "إحنا كنا راجعين من الشغل، كنت أنا وجوزي عبدالرحمن نشأت وأخوه محمد، وده عنده 21 سنة وطالب جامعي، وأخوه الصغير عنده 12 سنة، كنا راجعين من مصنع تعبئة مواد غذائية بتاعنا في المنيب، وفجأة خبطت فينا عربية من ورا".

بحسب رواية دينا اصطدم بهم فرج بسيارته من الخلف، وبعد نزول شقيق زوجها من السيارة حدثت مشادة بينهما: "أنا حامل في الشهر السادس، عشان كده كنا ماشيين بالعربية ببطء، ومن شدة الخبطة أنا دماغي اتخبطت في العربية خبطة جامدة جدا دوختني، ولما أخو جوزي نزل يتكلم معاه لقاه بيشتم وعايز يمسك فيه، يعني خبطنا وعايز يتخانق معانا".

المصدر: الوطن

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