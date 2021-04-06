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رئيسا وزراء اليونان وإيطاليا يبحثان في طرابلس الجهود لتسوية الأزمة الليبية

أخبار العالم العربي

رئيسا وزراء اليونان وإيطاليا يبحثان في طرابلس الجهود لتسوية الأزمة الليبية
Reuters Dimitris Papamitsos/Greek Prime Minister's Office/Handout via REUTERS
رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والإيطالي ماريو دراغي في طرابلس
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التقى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في العاصمة الليبية طرابلس، نظيره الإيطالي ماريو دراغي وبحث معه الوضع في ليبيا.

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وأوردت وكالة أنباء أثينا المقدونية، اليوم الثلاثاء أن ميتسوتاكيس ودراغي تبادلا الآراء حول الوضع في ليبيا و"ضرورة دعم الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء للجهود الرامية إلى إعادة التنظيم وإرساء الاستقرار وإجراء انتخابات في هذا البلد بشمال إفريقيا".

ووصل كل من رئيس الوزراء اليوناني ونظيره الإيطالي إلى العاصمة الإيطالية اليوم الثلاثاء بفارق عدة ساعات، وهما من الزعماء الأوروبيين الأوائل الذين يزورون هذا البلد في الفترة الأخيرة.

المصدر: "تاس"

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