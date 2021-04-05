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مصر تقرر وضع 25 من المنتمين إلى جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات

أخبار العالم العربي

مصر تقرر وضع 25 من المنتمين إلى جماعة الإخوان على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات
Reuters
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قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة في مصر، إدراج أسماء 25 متهما من المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين، على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ 25 مارس 2021.

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وقسمت المحكمة المتهمين، حيث شملت القائمة الأولى أسماء 7 متهمين هم: إبراهيم عبدالحميد محمد الدسوقي، حلمي سعد مصري محارب كاشيك، عبدالفتاح نصر عبدالحي نصر، علاء منصور عياد، عوض عبدالشفيع مصادف سليمان، هشام أحمد محمد عبدالسميع، أحمد طه عبدالحليم.

وشملت القائمة الثانية أسماء 13 متهما هم: أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادي، محمد جمال حشمت عبدالحميد، محمود محمد فتحي بدر، كارم السيد أحمد إبراهيم، يحيى السيد إبراهيم محمد موسى، قدري محمد فهمي محمود الشيخ، صلاح الدين خالد صلاح الدين فطين، علي السيد أحمد محمد بطيخ، معاذ حسين عبدالمؤمن عبدالقادر يوسف، يوسف أحمد محمود السيد نجم، محمد عبدالحفيظ أحمد حسين، السيد محمد عبدالحميد الصيفي، علي مصطفى علي أحمد.

وشملت القائمة الثالثة أسماء 5 متهمين هم: فتح الله فرج عوض حامد، عبدالله دخيل حمد عبدالمولى، محمد مصطفى محمد دسوقي، محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور، إسلام يكن علي خميس.

المصدر: الأهرام

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