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الكاظمي للعاهل الأردني: موقفنا ثابت من أمن واستقرار المملكة

أخبار العالم العربي

الكاظمي للعاهل الأردني: موقفنا ثابت من أمن واستقرار المملكة
لقاء سابق بين رئيس الحكومة العراقية وملك الأردن
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أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، أن موقف بلاده ثابت من أمن واستقرار الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني.

وبحسب بيان للحكومة العراقية، فإن الكاظمي أجرى اتصالا هاتفيا بالعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأكد له موقف العراق الثابت من أمن الأردن واستقراره، باعتباره مكملا متلازما لأمن العراق واستقراره"

ونقل البيان عن الكاظمي قوله، إن "العراق حكومة وشعبا يعضد كل ما من شأنه بسط هيبة الدولة والقانون في الأردن، وتعزيز مسيرة الشعب الأردني الشقيق على نهج الاستقرار والتنمية والبناء".

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وقبل يومين، أصدرت الحكومة العراقية، موقفها من الأحداث التي يشهدها الأردن، فيما أكدت أن "أمن المملكة من أمن العراق".

المصدر: RT

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