محمد بن زايد يهاتف ملك الأردن ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن عبدالله الثاني، أكد فيه تضامن الإمارات الكامل مع الأردن.

وحسب وكالة "وام" الرسمية الإماراتية، أكد ابن زايد خلال الاتصال "تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها وتأييدها جميع الإجراءات التي يتخذه للحفاظ على أمنه واستقراره".

وقال ابن زايد إن "الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي ونرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر".

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من جهته أعرب العاهل الأردني عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

كما ثمن الملك الأردني "المواقف الثابتة والأصيلة لدولة الإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره والذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين".

المصدر: "وام"