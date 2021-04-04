 
مباشر

محمد بن زايد يهاتف ملك الأردن ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة

أخبار العالم العربي

محمد بن زايد يهاتف ملك الأردن ويؤكد تضامنه الكامل مع المملكة
Reuters
ولي عهد أبوظبي مع ملك الأردن
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q43u

أجرى ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، اليوم الأحد، اتصالا هاتفيا مع ملك الأردن عبدالله الثاني، أكد فيه تضامن الإمارات الكامل مع الأردن.

وحسب وكالة "وام" الرسمية الإماراتية، أكد ابن زايد خلال الاتصال "تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن ودعمها وتأييدها جميع الإجراءات التي يتخذه للحفاظ على أمنه واستقراره".

وقال ابن زايد إن "الحفاظ على أمن الأردن واستقراره يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي ونرفض كل ما يزعزع استقراره ويعرض سلامته وشعبه للخطر".

إقرأ المزيد
نائب رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة
نائب رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة

من جهته أعرب العاهل الأردني عن خالص شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد لدعمه الأردن والوقوف إلى جانبه في مختلف الظروف.

كما ثمن الملك الأردني "المواقف الثابتة والأصيلة لدولة الإمارات ومساندتها الدائمة للأردن ودعمها لأمنه واستقراره والذي يجسد عمق أواصر العلاقات الأخوية وقوتها بين البلدين الشقيقين".

المصدر: "وام"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا