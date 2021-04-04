نائب رئيس الوزراء الأردني: الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة سيحالون إلى محكمة أمن الدولة
قال نائب رئيس الوزراء الأردني أيمن الصفدي إن الأمير حمزة وشخصيات أخرى متورطة في المؤامرة التي حيكت ضد المملكة، سيحالون إلى محكمة أمن الدولة.
الحكومة الأردنية: السيطرة على تحركات لتنفيذ مخططات آثمة لزعزعة استقرار الأردن
الحكومة الأردنية: هناك ارتباط بين باسم عوض الله وجهات خارجية
الحكومة الأردنية: الأمير حمزة لم يتجواب مع طلب عدم التعامل مع نشاطات تمس الأردن
الحكومة الأردنية: الأمير حمزة قام بالتحريض من خلال تسجيل مقطعين فيديو في إطار التحريض
الحكومة الأردنية: رصدنا تواصلا بين باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد والأمير حمزة
الحكومة الأردنية: أمن الأردن فوق أي اعتبار وسيتم التعامل مع الأمير حمزة على هذا الأساس
الحكومة الأردنية: الأجهزة الأمنية رصدت تواصل شخص له ارتباطات بأجهزة أمنية أجنبية مع زوجة الأمير حمزة ويعرض عليها تأمين طائرة فورا للخروج من الأردن إلى بلد أجنبي
الحكومة الأردنية: تم اعتقال الدائرة المقربة من الأمير حمزة
الحكومة الأردنية: الأشخاص المعتقلون عددهم بين 14 و16 غير باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد
الحكومة الأردنية: الأمير حمزة وآخرون خططوا لزعزعة استقرار الأردن
الحكومة الأردنية: تمت السيطرة على التحركات التي شهدها الأردن أمس ومحاصرتها وتمكنت أجهزة الدولة من وأدها في مهدها