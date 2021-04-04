الجزائر تدعو إلى "مفاوضات مباشرة" بين جبهة "البوليساريو" والمغرب

دعا وزير الخارجية الجزائري، صبري بوقدوم، إلى "مفاوضات مباشرة وجدية" بين جبهة "البوليساريو" والمغرب لتسوية النزاع حول الصحراء الذي يستمر منذ عقود.

واعتبر بوقدوم في تصريحات للصحافة على هامش منتدى نُظم السبت أن تعيين مبعوث أممي جديد "لا يكفي، ويجب أن يكون هناك مسار... وسنواصل القول بضرورة إجراء مفاوضات مباشرة وجدية بين طرفي النزاع".

ويوجد خلاف منذ عقود حول وضع الصحراء بين المغرب وجبهة "البوليساريو"، فيما تعتبر الأمم المتحدة المنطقة من "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

وتطالب جبهة "البوليساريو" بإجراء استفتاء حول تقرير المصير تنظمه الأمم المتحدة، في حين يقترح المغرب منح حكم ذاتي للمنطقة في ظل سيادته.

واعترف الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على كامل إقليم الصحراء قبيل انتهاء ولايته، فيما تعلق جبهة "البوليساريو" آمالها على الإدارة الأميركية الجديدة بقيادة الرئيس جو بايدن للعودة عن القرار.

وطلب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن منتصف مارس من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تسريع تسمية مبعوث خاص للصحراء، وكان آخر مبعوث، هورست كولر، قد استقال في مايو 2019.

المصدر: "أ ف ب"