 
مباشر

لبنان يعلن وقوفه بجانب الأردن في وجه ما يؤثر على أمنه واستقراره

أخبار العالم العربي

لبنان يعلن وقوفه بجانب الأردن في وجه ما يؤثر على أمنه واستقراره
Reuters
ميشال عون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3z2

أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، عن وقوف لبنان رئيسا وشعبا إلى جانب الأردن، في وجه ما يمكن أن يؤثر على الاستقرار والأمان في المملكة.

إقرأ المزيد
الحريري يعلن تضامنه مع عاهل الأردن وسط أنباء عن إحباط تحرك
الحريري يعلن تضامنه مع عاهل الأردن وسط أنباء عن إحباط تحرك "لاستهداف أمن المملكة"

وأشار عون في بيان اليوم الأحد، عبر صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إلى أن الأردن لطالما وقف إلى جانب لبنان في الظروف الصعبة التي مر بها، حيث كانت مواقف الملك عبدالله الثاني خير داعم ونصير في المحافل الإقليمية والدولية.

وفي وقت سابق، أعرب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، عن تضامنه مع العاهل الأردني، بعد تقارير عن إحباط سلطات المملكة تحرك "لاستهداف أمن البلاد".

من جهته، أكد رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة يوسف أحمد الحنيطي، عدم صحة ما نشر حول اعتقال الأمير حمزة ابن الحسين، مشيرا إلى أنه طُلب من الأمير التوقف عن تحركات ونشاطات توظف لاستهداف أمن الأردن واستقراره، في إطار تحقيقات شاملة مشتركة قامت بها الأجهزة الأمنية، واعتقل نتيجة لها الشريف حسن بن زيد وباسم إبراهيم عوض الله، وآخرون.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا