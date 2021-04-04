للمرة الأولى على مستوى المنطقة.. دبي تستضيف ملتقى الأمن السيبراني

تستضيف إمارة دبي، النسخة الثامنة من معرض ومؤتمر "سايبرتك غلوبال" (2021 Cybertech Global)، للمرة الأولى على مستوى المنطقة، من 5 إلى 7 أبريل الجاري.

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وستتم استضافة هذا المعرض، وهو أكبر ملتقى لقطاع الأمن السيبراني يعقد خارج الولايات المتحدة، في فندق "غراند حياة دبي"، حيث سيحضره ويشارك فيه 50 وفدا و52 شركة من مختلف أنحاء العالم، وذلك ترسيخا لمكانة دبي كمدينة عالمية رائدة في مختلف المجالات، بما فيها قطاع الأمن المعلوماتي والفضاء الرقمي، ودعماً لصناعة المؤتمرات، وفقا لوكالة أنباء الإمارات.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا المعرض والمؤتمر، الذي يستضيفه مركز دبي للأمن الالكتروني وتنظمه "سايبرتك"، سيجمع نخبة من الخبراء في المجال الرقمي من حول العالم، وسيضم العديد من الشركات العريقة والناشئة، إلى جانب المؤسسات الحكومية والمنظمات، وكبار صانعي القرار، لبحث فرص التعاون، في ظل التحديات المتغيرة في الفضاء السيبراني.

هذا وستتركز معروضات الشركات المشاركة على تقنيات تأمين الاتصالات، وأنظمة الدفاع الالكتروني، وانظمة الذكاء الصناعي.

من جانبه، قال يوسف حمد الشيباني، المدير العام لمركز دبي للأمن الإلكتروني: "إن مركز دبي للأمن الإلكتروني يسهم من خلال استضافته لهذا الحدث في تكريس حضور دبي الدولي في صلب الثورة الرقمية"، موضحا أن "حكومة دبي تقدم إسهامات كثيرة في ميدان التحول الرقمي، وتسعى إلى تعزيز التعاون ومشاركة خبراتها مع مختلف الدول والجهات، إقليمياً وعالميا".

وأضاف: "يأتي هذا المؤتمر بينما يقترب العالم من الخروج من جائحة كورونا، ويعمل على استشراف تداعياتها على مختلف الصعد، وقد أبرزت هذه الجائحة الدور الذي تلعبه التكنولوجيا الرقمية في حياتنا، والتأثير الملموس الذي تستطيع إحداثه".

من جهة أخرى، أوضح أمير رابابورت، مؤسس "سايبرتك غلوبال"، قائلا: "يعد إطلاق النسخة الأولى من سايبرتك غلوبال في دبي ودولة الإمارات، وهي النسخة التي يتم تنظيمها للمرة الأولى في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، نجاحا كبيرا للتعاون المشترك مع مركز دبي للأمن الإلكتروني والعديد من المؤسسات الإماراتية والمنظمات العالمية التي ستسهم، بلا شك، في إنجاح هذا الحدث".

المصدر: "وام"