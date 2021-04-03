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قطر تعرب عن "تضامنها التام" مع الأردن في حفظ أمنه واستقراره

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قطر تعرب عن
Reuters
العاهل الأردني، عبد الله الثاني، يستقبل أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في عمان
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أعربت دولة قطر عن تضامنها التام ووقوفها إلى جانب الأردن وقيادته وشعبه، بعد تقارير عن إحباط سلطات المملكة تحركا "لاستهدف أمن البلاد".

وقالت قطر في بيان إنها تساند "القرارات والإجراءات التي تصدر من جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة لحفظ الأمن والاستقرار وتعزيز مسيرة التقدم والازدهار في البلاد".

وأكدت أن "أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية جزء لا يتجزأ من أمنها واستقرارها، مشددة على أن "العلاقات الاستراتيجية المتطورة بين البلدين الشقيقين ستظل حارسا أمينا وقويا أمام أية محاولات للنيل من الأمن والاستقرار في البلدين والمنطقة".

المصدر: "قنا"

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