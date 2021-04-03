العراق: أمن الأردن من أمننا ونقف إلى جانبه للحفاظ على استقراره

أصدرت الحكومة العراقية، اليوم السبت، موقفها من الأحداث التي يشهدها الأردن، فيما أكدت أن "أمن المملكة من أمن العراق".

وذكرت وزارة الخارجية العراقية في بيان صحفي: "تؤكد الحكومة العراقية وقوفها إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، في أي خطوات تتخذ للحفاظ على أمن واستقرار البلاد ورعاية مصالح الشعب الأردني الشقيق بما يعزز حضوره، عبر الإرتكان للإجراءات التي تنتهي لبسط هيبة الدولة".



وأضافت: "نتطلع إلى المزيد من التقدم والازدهار ومواجهة التحديات ليحظى الشعب الأردني الشقيق بما يستحق في ظل قيادته الحكيمة".



وأشارت الخارجية العراقية، إلى أن "أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية هو من أمن واستقرار العراق".



المصدر: RT