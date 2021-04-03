عباس: أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا

أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تضامنه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بعد تقارير عن إحباط تحرك "لاستهداف أمن البلاد".

وقال عباس في بيان: "إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته".

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وأكد عباس دعمه "الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني، مبينا أن "أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".

وتابع: "إننا نقدر عاليا مواقف الأردن الشقيق بقيادة ملكها الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة. نتمنى للأردن استمرار الأمن والأمان".

المصدر: "وفا"