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عباس: أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا

أخبار العالم العربي

عباس: أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا
Reuters
الملك عبدالله الثاني والرئيس الفلسطيني محمود عباس
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أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن تضامنه مع العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني بن الحسين، بعد تقارير عن إحباط تحرك "لاستهداف أمن البلاد".

وقال عباس في بيان: "إننا نقف إلى جانب المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا، وندعم القرارات التي اتخذها الملك عبد الله الثاني لحفظ أمن الأردن وضمان استقراره ووحدته".

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وأكد عباس دعمه "الخطوات التي اتخذها الملك عبد الله للحفاظ على الأمن القومي الأردني، مبينا أن "أمن الأردن واستقراره مصلحة فلسطينية عليا".

وتابع: "إننا نقدر عاليا مواقف الأردن الشقيق بقيادة ملكها الداعمة للشعب الفلسطيني والمؤيدة لحقوقه الوطنية العادلة. نتمنى للأردن استمرار الأمن والأمان".

المصدر: "وفا"

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