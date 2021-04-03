تركيا: الوحدات الكردية اختطفت في مارس من شمال سوريا 2700 شاب لتجنيدهم

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، إن "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها تركيا إرهابية، اختطفت في شهر مارس 2700 شاب من محافظة الحسكة شمال سوريا.

وصرح قالن، في تغريدة نشرها عبر "تويتر" اليوم السبت: "خلال شهر مارس وحده اختطف تنظيم وحدات حماية الشعب\ حزب العمال الكردستاني 2700 شاب في محافظة الحسكة السورية. يتم تجريدهم لتحويلهم إلى إرهابيين".

واتهم قالن الغرب بإضفاء "الطابع المثالي" على "وحدات حماية الشعب" وجعلها "رومانسية في سوريا"، وأضاف متسائلا: "هل سيقول أنصار المنظمة أي شيء حيال اختطاف هؤلاء الشباب؟ ربما لا، مجددا".

The YPG/PKK terrorist group kidnapped 2,700 young people in Syria’s Al-Hasakah province in March alone.



They are recruited to become terrorists.



So much for the Western idealization and romanticism of the PKK in Syria.



Will their supporters say a word? Probably not, again. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) April 3, 2021

وسبق أن نقلت وكالة "الأناضول" المقربة من الحكومة التركية في وقت سابق أن "وحدات حماية الشعب" الكردية جندت 2700 شاب على الأقل، معظمهم من العرب، عقب اعتقالهم قسرا في محافظة الحسكة خلال مارس الماضي.

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وبينت المصادر أن التنظيم يحتجز الشباب مؤقتا فيما يسمى بمركز الإحالة التابع له، في منطقة بانوراما وسط الحسكة.

وعقب ذلك، تقوم الوحدات، حسب الوكالة، بنقل المحتجزين إلى "معسكرات التدريب" في المحافظة، لتدريبهم على استخدام الأسلحة، وللترويج للتنظيم.

وتنفذ القوات التركية في السنوات الماضية عمليات مكثفة ضد المسلحين الأكراد، الذين تعتبرهم إرهابيين، في كل من العراق وسوريا، قائلة إن ذلك يأتي ردا على هجمات نفذها أو خطط لشنها عناصر "حزب العمال الكردستاني"، الذي تحاربه تركيا على مدار أكثر من 3 عقود داخل البلاد وخارجها.

وتمثل "وحدات حماية الشعب" الكردية، التي تعتبرها أنقرة ذراعا لـ"حزب العمال الكردستاني"، عمودا فقريا لـ"قوات سوريا الديمقراطية"، أبرز حليف للولايات المتحدة في ساحات القتال بسوريا.

المصدر: RT + "الأناضول"