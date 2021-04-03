 
مباشر

مصر.. إحالة عضو مجلس نواب سابق و12 متهما آخرين للمحاكمة في قضية رشوة

أخبار العالم العربي

مصر.. إحالة عضو مجلس نواب سابق و12 متهما آخرين للمحاكمة في قضية رشوة
Reuters
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3te

أحال النائب العام المصري، حماده الصاوي، عضو مجلس النواب السابق جمال الشويخي و12 متهما آخرين، ما بين مسؤولين عموميين وأصحاب أعمال حرة، إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتلقي وقبول رشاوى.

إقرأ المزيد
مصر.. رفض دعوى قضائية ضد مسؤول كبير تلقى رشوة
مصر.. رفض دعوى قضائية ضد مسؤول كبير تلقى رشوة

وجاء بأمر الإحالة الذي أعدته نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول، أن "المتهمين من الأول حتى الرابع بصفتهم موظفين عموميين، الأول مدير إدارة التنظيم بالمقطم، والثانية مهندسة التنظيم بذات الإدارة، والثالث مدير عام منطقة الإسكان بذات الحي، والرابع مراجع فني لأعمال منطقة الإسكان به، طلبوا وأخذوا لأنفسهم من المتهم السادس عطايا لأداء عمل من أعمال وظائفهم، بأن طلب وأخذ المتهم الأول بوساطة المتهمين السابع والثامن والتاسع مبلغ مائة وعشرة آلاف جنيه".

ناصر حاتم-القاهرة

المصدر: RT 

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا