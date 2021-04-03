RT تكشف حقيقة تعرض قائد استخباراتي عراقي لعملية اغتيال

كشف مصدر أمني عراقي، اليوم السبت، حقيقة تعرض قائد استخباراتي عراقي لعملية اغتيال الليلة الماضية جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـRT، إن "نائب مدير الاستخبارات العسكرية تعرض إلى هجوم من قبل مسلحين الليلة الماضية جنوبي العاصمة بغداد، لكنه لم يكن هو المستهدف".

وأضاف، أن "مجموعة من أبناء العشائر كانوا يتحضرون للهجوم على شيخ عشيرة أخرى لديهم خلاف سابق معه، واشتبهوا بسيارة القائد العسكري فأطلقوا النار عليها".

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وأشار المصدر، إلى أن "اشتباكات حدثت بين حماية القائد العسكري والمسلحين، فإصيب اثنين من كل طرف".

ووفقا للمصدر، فإن "القوات الأمنية العراقية اعتقلت بعض المهاجمين".

المصدر: RT