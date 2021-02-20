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القوات العراقية تحبط هجوما لـ"داعش" كان يستهدف العاصمة بغداد

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القوات العراقية تحبط هجوما لـ
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أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم السبت، احباط هجوم لتنظيم "داعش" كان يستهدف العاصمة العراقية بغداد، فيما أكدت قتل أحد قياديي التنظيم أيضا.

وذكرت قيادة العمليات في بيان صحفي: "وفقا لمعلومات من الاستخبارات العسكرية تمكنت الفرقة السادسة من قتل 5 إرهابيين في قضاء الطارمية كانوا يخططون لتنفيذ هجمات إرهابية في العاصمة بغداد".

وأضافت أن من ضمن قتلى داعش عسكريا وإداريا للتنظيم بشمال بغداد وإعلاميا له بقضاء الفلوجة.

 

المصدر: RT

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