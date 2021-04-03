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استئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين

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استئناف الرحلات الجوية بين العراق والصين
طائرة الخطوط الجوية العراقية
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أعلنت وزارة النقل العراقية، اليوم السبت، استئناف رحلات خطوطها الجوية مع الصين، بعد تطبيق الشروط المطلوبة من قبل السلطات الصحية.

وذكرت في بيان صحفي، أن "عملية الاستئناف جاءت من خلال الموافقة على تطبيق جميع الشروط الصحية المعتمدة لدى البلدين لضمان سلامة المسافرين، فضلا عن اعتماد السياقات الجديدة في سفر العراقيين إلى الصين".

وأضافت: "خصص جزء من مقاعد الرحلة للمسافرين العراقيين الحاصلين على التأشيرة والموافقات الأصولية لدخول الأراضي الصينية، وتخصيص رحلة مباشرة أسبوعيا كمرحلة أولى".

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وأشارت الوزارة في بيانها الصحفي، إلى أن "العمل جار أيضا لاستئناف رحلات الشحن الجوي ونقل البضائع، لما لها من أهمية واسعة في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد الرحلات مستقبلا لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين".

المصدر: RT

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