إسرائيل تهدد بوقف التنسيق الأمني مع الفلسطينيين في حال فوز "حماس" بالانتخابات

أعلنت السلطات الإسرائيلية أنها ستعلق التنسيق الأمني بالكامل مع الفلسطينيين، في حال فوز حركة "حماس" في الانتخابات المقرر تنظيمها الشهر القادم.

وقال منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة، الجنرال كميل أبو ركن (الذي تنقضي صلاحياته قريبا)، في حوار مع هيئة البث الإسرائيلي "كان" اليوم الجمعة، متحدثا عن سيناريو فوز "حماس" في الانتخابات الوطنية الفلسطينية: "سنعلق كل شيء، وعلى الأقل هذه ستكون توصيتي بناء على ما حدث في الماضي وما أراه على الأرض".

وذكر المنسق أنه أبلغ الجانب الفلسطيني بموقفه هذا عبر قنوات اتصال غير مباشرة.

كما شدد الجنرال الإسرائيلي على ضرورة منع تنظيم الانتخابات في القدس الشرقية، مضيفا: "الذهاب إلى هذه الانتخابات خطأ كبير بسبب الخطر المرتفع لفوز "حماس"، ولذلك أوصي بعدم الموافقة على كل ما يخدم ذلك".

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل"