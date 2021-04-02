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السودان يعلن مشاركته في مفاوضات سد النهضة مع مصر في الكونغو

أخبار العالم العربي

السودان يعلن مشاركته في مفاوضات سد النهضة مع مصر في الكونغو
Reuters
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أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن وفدا يضم وزيرة الخارجية مريم الصادق ووزير الري ياسر عباس، سيغادر غدا السبت للعاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.

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وأوضحت الوزارة أن اجتماعات سد النهضة ستقام برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية، رئيسة الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

ويشارك الوفد السوداني في هذه الجولة من المباحثات بهدف تحديد منهجية التفاوض ومساراته والاتفاق عليها لضمان إجراء مفاوضات بناءة تتجاوز الجمود الذي لازم المفاوضات خلال الأشهر الماضية، خاصة مقترح السودان بضرورة الاستعانة بوساطة دولية رباعية تضم الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتعمل تحت قيادة الاتحاد الإفريقي، لمساعدة الأطراف الثلاثة للتوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يخاطب مصالح ومخاوف كل الأطراف.

وكانت وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت توجه وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الكونغولية كينشاسا للمشاركة في جولة من المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي.

المصدر: RT

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