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مصر.. إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع وتتجاوز الـ700 حالة

أخبار العالم العربي

مصر.. إصابات كورونا اليومية تواصل الارتفاع وتتجاوز الـ700 حالة
Reuters AA
تدابير احترازية ضد كورونا في مصر
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أعلنت وزارة الصحة المصرية، مساء الخميس، تسجيل 46 وفاة و712 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الـ24 ساعة الأخيرة.

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وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم الوزارة، إن "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس هو 202843 من ضمنهم 155016 حالة تم شفاؤها، و12041 حالة وفاة".


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إلى ذلك، أكد رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، على وجود اكتفاء في البلاد حاليا لكل المستلزمات الطبية والأدوية.

المصدر: RT

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