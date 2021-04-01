 
مباشر

مسؤول أمني: مقتل ثلاثة مسلحين في تونس قرب الحدود مع الجزائر

أخبار العالم العربي

مسؤول أمني: مقتل ثلاثة مسلحين في تونس قرب الحدود مع الجزائر
Reuters SZ/NL/
جنود تونسيون
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/q3j5

نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤول أمني أن 3 "إرهابيين" قتلوا يوم الخميس، بينهم قيادي محلي في تنظيم "داعش" وامرأة آسيوية فجرت نفسها، في مناطق جبلية بالقصرين قرب الحدود مع الجزائر.

إقرأ المزيد
تونس: مقتل 4 جنود جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الجزائر
تونس: مقتل 4 جنود جراء انفجار لغم قرب الحدود مع الجزائر

وقال المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الدين الجبابلي: "تمكنت قوات الحرس من قتل إرهابي في جبل سمامة. وفجرت امرأة آسيوية كانت معه نفسها لتقتل أيضا رضيعا كان بين يديها".

وأضاف أنه في عملية ثانية بجبل المغيلة قتلت قوات الحرس والجيش في كمين "الإرهابي حمدي ذويب القيادي بجند الخلافة المؤيد لتنظيم الدولة الإسلامية".

يذكر أن 4 جنود تونسيين قتلوا في فبراير المنصرم إثر انفجار لغم تقليدي الصنع في جبل المغيلة بالقصرين.

المصدر: "رويترز"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا