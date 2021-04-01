المخابرات الفلسطينية: إصابة أحد ضباط الجهاز في طوباس برصاص إسرائيلي

أعلن جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، اليوم الخميس، عن إصابة أحد ضباطه برصاص الجيش الإسرائيلي في محافظة طوباس بالضفة الغربية.

وقال الجهاز في بيان إن "عصابات جيش الاحتلال الإسرائيلي أقدمت فجر اليوم الخميس، على إطلاق الرصاص الحي على أحد ضباط جهاز المخابرات العامة، وذلك أثناء تنفيذها لعملية اقتحام همجي لمدينة طوباس".

وبين جهاز المخابرات العامة أن الضابط الفلسطيني أصيب برصاصة في الكتف والصدر، لافتها إلى أن "وضعه الصحي الآن في تحسن".

كما أشار إلى أن عناصر الجيش الإسرائيلي "قاموا بالاعتداء على المواطنين العزل وأطلقوا الأعيرة النارية والمطاطية وقنابل الغاز تجاههم في طوباس".

المصدر: وكالة "معا"