مصر.. قرار جديد للقضاء بخصوص قضية اغتصاب فتاة "فيرمونت"

قررت محكمة جنايات القاهرة في مصر قبول استئناف النيابة على إخلاء سبيل أحمد حلمى طولان و3 متهمين آخرين، بقضية الفيرمونت، وتجديد حبسهم 45 يوما.

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وجاء القرار بعدما، أفرجت محكمة جنايات القاهرة عن أحمد حلمى طولان ومتهمين آخرين بالقضية المعروفة إعلاميا بقضية "فيرمونت"، بكفالة 100 ألف جنيه مصري.

وجاء القرار بعدما أمر النائب العام المصري بالتحقيق في البلاغ الذي تلقته النيابة العامة بتاريخ 4 أغسطس عام 2020 من المجلس القومي للمرأة، مرفقا به شكوى قدمتها إحدى الفتيات إلى المجلس من تعدي بعض الأشخاص عليها جنسيا خلال عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة.

وأجرت النيابة العامة تحقيقاتها، ومنها سؤال المجني عليها وعدد من الشهود، وفي 24 أغسطس أمرت النيابة بضبط المتهمين في الواقعة، إلا أنه تبين هروب بعضهم، فأمرت بملاحقتهم دوليا.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة عن أن المتهمين السبعة لجأوا إلى حيلة للهروب خارج البلاد، وعدم تعقبهم من الأجهزة الأمنية بسبب الترويج لأسمائهم وبياناتهم وصورهم على مواقع التواصل قبل تقديم الشكوى للنيابة العامة فى 4 أغسطس، حيث قسموا أنفسهم إلى ثلاث مجموعات، خرجت الأولى عبر مطار القاهرة في 27 يوليو الماضي، تبعتها الثانية في 28 يوليو، ثم الثالثة في 29 يوليو.

المصدر: اليوم السابع