السيسي يتحدث عن ضابط مجهول بالمخابرات الحربية ويطلق اسمه على أحد الميادين

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإطلاق اسم ضابط سابق في المخابرات الحربية يدعى صلاح الشاذلي، بسبب مجهوده في إنشاء مدينة الدواء المصرية.

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وقال السيسي، خلال افتتاح مدينة الدواء المصرية، اليوم الخميس: "مش هنسى أوجه لجندي مجهول كان هو اللي اتحرك في دراسات وإقامة هذه المدينة منذ 8 سنوات".

وتابع: "بقول اسمه وهو في ذمة الله، هو اللواء دكتور صلاح الشاذلي، وأرجو نوجه ليه التحية وأسرته".

وتابع: "كان موضوعا جديدا بالنسبة لينا نتحرك فيه بالمستوى ده، وكان محتاجا لمكاتب وشركات استشارية عالمية علشان تطلع المشروع متكاملا وبالدقة دي".

وواصل السيسي: "بقول لأسرته متشكرين ومش ناسين أبدا الرجال العظام التي ساهمت في المدينة، على كتفه طوال 7 سنوات يتم التحرك في المشروع ده.. أرجو نطلق اسمه على أحد الميادين والمحاور".