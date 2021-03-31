الكويت.. قرار مشروط يتعلق بمستحقات نهاية الخدمة للوافدين

كشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية في الكويت، عن وقف صرف مستحقات نهاية الخدمة للوافدين المنتهية خدماتهم، قبل إحضار إشعار مغادرة البلاد وختم إلغاء الإقامة.

وقال المصدر، إن "الإجراء يستهدف تحقيق خطط الدولة لتعديل التركيبة السكانية"، موضحا أنه "في حال تحويل الموظف غير الكويتي المنتهية خدمته لإقامته على قطاع عمل آخر كالقطاع الخاص أو التحاق بشخص كفيل، ستحفظ مستحقاته لحين مغادرته للبلاد نهائيا".

ووفقا للمصدر، "يجري الديوان متابعته الدورية لمدى التزام الجهات الحكومية بالمرسوم 17 لعام 2017، والقاضي بتوطين الوظائف الحكومية"، منبها إلى أن "الديوان رفض أي طلبات استثناء من المرسوم أو تأجيل التوطين".

وأكد المصدر، أن "لا عقود جديدة للوافدين باستثناء التخصصات الطبية وبعض تخصصات التدريس، التي لا توجد كوادر وطنية تغطيها"، مشيرا إلى أن "الديوان خاطب جهات حكومية بضرورة الالتزام بأولوية التعيين للكويتيين ثم أبناء الكويتيات ثم أبناء الدول العربية".

المصدر: "القبس"