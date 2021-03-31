لجنة الانتخابات الفلسطينية تعلن إغلاق باب الترشح للانتخابات التشريعية 2021

أعلنت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية مساء يوم الأربعاء عن انتهاء فترة الترشح لانتخابات المجلس التشريعي، التي استمرت من صباح الـ20 من مارس وحتى مساء الـ31 منه.

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وأوضحت اللجنة في بيان صحفي أن المجموع الكلي لطلبات الترشح المستلمة بلغ 36 قائمة.

وقبلت اللجنة 13 منها، وسلمت أصحابها إشعارات قبول، فيما سيستمر دراسة باقي الطلبات خلال الأيام المقبلة.

وأشارت لجنة الانتخابات إلى أنها ستعلن الكشف الأولي بأسماء القوائم والمرشحين يوم السادس من أبريل المقبل، ليتاح للمواطنين الاطلاع عليها، وتقديم الاعتراضات أمام اللجنة على أسماء القوائم والمرشحين.

يشار إلى أن الاقتراع في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني 2021 سيجرى في الـ22 من مايو المقبل.

المصدر: RT