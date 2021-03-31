مصر.. السجن المشدد 10 سنوات لموظف بريد اختلس 877 ألف جنيه

قضت محكمة جنايات قنا المصرية بالسجن المشدد 10 سنوات لرئيس خزينة بريد قوص، وألزمته برد المال المختلس بقيمة 877 ألف جنيه وعزله من وظيفته.

كما قضت المحكمة بتغريمه بغرامة مماثلة للمبلغ المختلس، وألزمته بالمصاريف الجنائية، وأحالت الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2016 أثناء شغل المتهم وظيفة رئيس خزينة بريد قوص الرئيسية، حيث قام بانتزاع الشيك البنكي رقم 2011001725200 من دفتر شيكات في عهدته تحصل عليه من مخازن جهة عمله بمنطقة بريد قنا.

ولم يقيد الشيك بسجل المجموعات بالمخالفة للتعليمات، واستغل ثقة زملائه ممن لهم حق التوقيع على الشيك البنكي واستوقعهم وهم حسنو النية، ثم قام بصرف قيمة الشيك البالغة مليوني جنيه من بنك مصر فرع قوص.

ولم يقم بإدراجه بحسابات خزينة مكتب بريد قوص كنقود واردة إلى الخزينة من البنك، وذلك بقصد اختلاس المال وبنية تملكه وحرمان جهة عمله من قيمة الشيك.

وتبين أن المتهم تمكن من صرف قيمة الشيك، وفور اكتشاف أمره عن طريق الجهات الرقابية بهيئة البريد، قام بسداد مليون ومئة ألف جنيه فضلا عن مبالغ أخرى تم خصمها من مرتبه كجزء من المديونية المستحقة عليه.

ناصر حاتم

المصدر: RT