تأجيل محاكمة المتهم بهتك عرض طفلة المعادي حتى الـ27 من أبريل

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل ثانية جلسات محاكمة المتهم بخطف طفلة عمرها 7 سنوات في منطقة المعادي ومحاولة هتك عرضها، حتى جلسة الـ27 من أبريل.

وطلب محامي المتهم، بـ"رد هيئة المحكمة" وإيداع موكله مستشفى الأمراض النفسية.

وأمر النائب العام، بـ"إحالة المتهم بخطف طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات محبوسا، للمحاكمة الجنائية، حيث استغل حيلة لاستدراج الطفلة إلى عقار قاصدا إبعادها عن أعين الرقباء، فاستجابت إليه، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، هي أنه في ذات الزمان والمكان هتك عرض الطفلة بالقوة باستطالته إلى مواطن العفة من جسدها".

وأقامت النيابة العامة الدليل على المتهم بشهادة 4 شهود وأقوال الطفلة المجنى عليها، وما ثبت من إجراء المقارنة الفنية والمضاهاة بين صورة المتهم ومثيلتها المنسوبة إليه الظاهرة بمقطع تصوير الواقعة وما تبين من التصوير، وتعرف شاهدتين والطفلة المجني عليها على المتهم.

ناصر حاتم القاهرة

المصدر: RT