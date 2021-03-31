الأردن.. القبض على 11 مروجا في الرمثا وإحباط تهريب مخدرات بالمطار

أعلن الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردني أن قوة أمنية من مكافحة المخدرات، تمكنت من إلقاء القبض على 11 من المطلوبين والمتهمين في ترويج المخدرات في مديرية الرمثا.

وقال: "ألقي القبض خلال المداهمات الأمنية على 11 شخصا من بينهم أربعة أشخاص مطلوبين مصنفين بالخطرين والمسلحين".

وأضاف: "بتفتيش أماكن وجودهم ضبط في أحد المواقع مستودع يستخدم لتخزين وتغليف المواد المخدرة، إضافة إلى ضبط حوالي 5 آلاف حبة مخدرة و115 غراما من مادة الكريستال المخدرة، و 15 غراما من مادة الهيروين المخدرة، وكذلك نصف كيلو من مادة (الجوكر) المخدرة، وكمية من مادة الحشيش المخدرة، ومسدسين وبندقيتي صيد وكمية من الذخيرة".

وفي مطار الملكة علياء الدولي وأثناء قيام كوادر مكافحة المخدرات والجهات الأمنية بواجبهم، اشتبهوا بحقائب أحد المسافرين القادمين للمملكة، وبتفتيشها ضبطت أربعة أكياس بداخلها 2 كغم من مادة (الكريستال) المخدرة.

وأشارت مصادر أمنية إلى إلقاء القبض على المسافر، وبوشر التحقيق معه.

المصدر: "الغد الأردني"