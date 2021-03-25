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الأردن.. إحباط محاولة تهريب 900 ألف حبة مخدرة

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الأردن.. إحباط محاولة تهريب 900 ألف حبة مخدرة
petra.gov.jo
الحبوب المخدرة التي تم ضبطها - الأردن
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أحبطت إدارة مكافحة المخدرات الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمارك محاولة لتهريب 900 ألف حبة مخدرة أخفيت في إحدى مركبات الشحن.

وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام إن "العاملين في إدارة مكافحة المخدرات وبالتنسيق والتعاون مع الأجهزة الأمنية والجمارك الأردنية العاملة في أحد المعابر الحدودية، اشتبهوا بإحدى مركبات الشحن القادمة للمملكة اثناء إجراءات الدخول، حيث جرى إيقافها وضبطها لغايات التفتيش".

وأكد أنه "بتفتيش المركبة عثر داخلها على 900 ألف حبة مخدرة أخفيت بمخبأ سري داخل المركبة وجرى ضبط شخص من جنسية عربية متورط بالقضية".

المصدر: "بترا"

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