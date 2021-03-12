قوات الأمن الأردنية تحبط عملية تهريب مخدرات أخفيت بأحجار البناء (فيديو)

أحبطت قوات الأمن الأردنية اليوم الجمعة عملية لتهريب مخدرات أخفيت داخل أحجار البناء عبر أحد المعابر الحدودية للمملكة.

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وقال المتحدث باسم مديرية الأمن العام إن "معلومات وردت للعاملين في إدارة مكافحة المخدرات حول نية مجموعة من الأشخاص المهربين إدخال كميات كبيرة من المواد المخدرة عبر أحد المعابر الحدودية، بعد إخفائها داخل حجر البناء من أجل إعادة تهريبها مرة أخرى إلى إحدى دول الجوار، حيث جرى على الفور التنسيق مع الأجهزة الأمنية والجمركية داخل المعبر الحدودي لضبط مركبة الشحن فور وصولها".

وأضاف المتحدث أنه "فور محاولة المركبة المشتبه بها التي تحمل لوحة أرقام عربية، الدخول إلى الأردن جرى ضبطها وكانت محملة بحجارة للبناء، وبتفتيشها بشكل دقيق عثر على 650 ألف حبة مخدرة، أُخفيت بشكل سري داخل ألواح الحجارة وما زال التحقيق جاريا".

المصدر: خبرني