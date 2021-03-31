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بغداد تؤكد لـRT حصولها على استثناء من واشنطن لاستيراد الكهرباء من طهران

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بغداد تؤكد لـRT حصولها على استثناء من واشنطن لاستيراد الكهرباء من طهران
أرشيف
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أكد مصدر حكومي عراقي اليوم الأربعاء حصول بلاده على استثناء جديد من الولايات المتحدة لاستيراد الكهرباء من إيران.

وقال المصدر لـRT، إن "بغداد تسعى الآن لسد حاجتها من الطاقة الكهربائية للاستغناء عن تلك التي تستوردها من إيران".

وأضاف، أن "هذا الوقت المسموح بالاستثناء غير كاف بكل تأكيد، ونأمل أن تستمر واشنطن في تجديد الاستثناء لحين تمكن العراق من الاعتماد على إنتاجه".

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وأشار المصدر إلى أن "بلاده تعمل جادة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الكهرباء".

واليوم وافقت الولايات المتحدة على تمديد إعفاء العراق من العقوبات على إيران في استيراده للكهرباء لمدة 4 أشهر.

ويستورد العراق من إيران، ثلث احتياجاته الاستهلاكية من الغاز والكهرباء، وذلك بسبب بنيته التحتية المتقادمة التي تجعله غير قادر على تحقيق اكتفاء ذاتي لتأمين احتياجات سكانه البالغ عددهم 40 مليون نسمة.

وبدأت واشنطن منح الإعفاءات للعراق منذ فرض العقوبات على إيران نهاية عام 2018، ريثما يجد موردين آخرين.

 

المصدر: RT

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