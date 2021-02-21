العراق: محادثات مع شركات عالمية حول مشاريع الطاقة الشمسية

أعلنت وزارة النفط العراقية، اليوم الأحد، وجود محادثات مع شركات عالمية حول مشاريع الطاقة الشمسية لبناء محطات بقدرة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "في إطار حرص العراق على توسيع قدرته الصغيرة على توليد الطاقة فإنه يجري محادثات مع بعض الشركات العالمية، بينها توتال الفرنسية وشركات نرويجية، لمناقشة بناء مشروعات الطاقة الشمسية".

وأضافت، أن "كل محطات الطاقة الشمسية السبع سوف تقام في جنوب البلاد، وبينها محطة بطاقة 300 ميغاواط في كربلاء".

وبحسب "رويترز"، فإن "شبكة الكهرباء الوطنية المتداعية في العراق، توفر الكهرباء لبضع ساعات فقط في اليوم، الأمر الذي يجعل العراقيين يعانون بشدة خلال فصل الصيف حيث تصل درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية".

والطاقة الشمسية نادرة في العراق باستثناء استخدامها في إضاءة بعض الشوارع الرئيسية بالبلاد.

المصدر: RT