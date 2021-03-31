الحكومة التونسية واتحاد الشغل يوقعان اتفاقا لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية

وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام للشغل مساء يوم الأربعاء اتفاقا لإطلاق حزمة إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وقال رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي إن الحكومة وقعت اليوم اتفاقا مع الاتحاد العام للشغل من أجل إطلاق حزمة اقتصادية تشمل إصلاحات للدعم والنظام الضريبي والشركات المملوكة للدولة.

ويأتي ذلك في وقت تكابد فيه تونس مشاكل مالية غير مسبوقة، وقد يمهد لاتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وفي كلمة له عقب حفل التوقيع أكد رئيس الحكومة هشام المشيشي أن توقيع هذا البيان يعتبر يوما تاريخيا، مبينا أن إصلاح الإقتصاد لا يكون دون مقاربة للمؤسسات العمومية.

وتحدث المشيشي عن تقارب وجهات النظر بين الحكومة والمنظمة الشغيلة، مشددا على أن المؤسسات العمومية كنز يجب المحافظة عليه، نافيا أي نية للتفويت في هذه المؤسسات.

وصرح رئيس الحكومة بأن الوضع الإقتصادي خطير وتونس في حاجة إلى وقفة حازمة.

المصدر: RT + وكالات