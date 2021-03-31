مصر.. اصطدام قطار مطروح بسيارة نقل غرب الإسكندرية (صور)

أفادت وسائل إعلام مصرية بأن قطار مطروح القاهرة اصطدم ظهر يوم الأربعاء، بسيارة نقل خرسانة بمزلقان مرغم غربي الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة سير القطارات.

وقالت وسائل الإعلام إن قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام بين قطار مطروح القاهرة وسيارة نقل خرسانة بمزلقان مرغم بدائرة القسم.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل أصر سائقها على عبور المزلقان في توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة، وتمت إعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

خلصنا من الحوادث والانهيارات وحدوته القطارات

لا يااابني استني✋

خد عندك لسه طازه تصادم قطار (مطروح- القاهرة) مع سيارة نقل بمنطقة مرغم بـ #الإسكندرية واصابة سائق القطار

ناوي علي ايه ياسيسي 🙄#السيسي_خربها_مستني_ايهpic.twitter.com/BJZPPuu3rm — 1⃣✊بُـ‘ـُۅحُـ‘ـُهـُ‘🌹مُـ‘ـُفُـ‘ـُلُـ‘ـُفُـ‘ـُلُ✊ (@3mobo7a) March 31, 2021

عاجل. اتش نيوز

اصطدم منذ قليل القطار القادم من مطروح في اتجاه القاهرة بسياره نقل خرسانه بمزلقان مرغم غربي الإسكندرية دون حدوث اصابات pic.twitter.com/EVAHREXDi4 — Hany elnono (@elnono_hany) March 31, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية