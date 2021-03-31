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مصر.. اصطدام قطار مطروح بسيارة نقل غرب الإسكندرية (صور)

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مصر.. اصطدام قطار مطروح بسيارة نقل غرب الإسكندرية (صور)
Reuters
مصر.. اصطدام قطار "مطروح" بسيارة نقل غرب الإسكندرية
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أفادت وسائل إعلام مصرية بأن قطار مطروح القاهرة اصطدم ظهر يوم الأربعاء، بسيارة نقل خرسانة بمزلقان مرغم غربي الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة سير القطارات.

وقالت وسائل الإعلام إن قسم شرطة العامرية أول بالإسكندرية، تلقى بلاغا يفيد بوقوع حادث اصطدام بين قطار مطروح القاهرة وسيارة نقل خرسانة بمزلقان مرغم بدائرة القسم.

وتبين من الفحص اصطدام سيارة نقل أصر سائقها على عبور المزلقان في توقيت خاطئ أثناء مرور القطار المكون من 9 عربات.

وألقت أجهزة الأمن القبض على سائق السيارة، وتمت إعادة تسيير حركة القطار مرة أخرى، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

المصدر:  وسائل إعلام مصرية

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